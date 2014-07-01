澳新汇市：澳元兑美元涨向年内高位，此前澳洲央行维持利率不变

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
市场原本预期澳洲央行的基调较为温和，尤其是在6月会议记录暗示对经济前景较不是那么有把握后。
“因此我们看到澳元因空头回补而冲高。市场意外之处在于声明稿没那么温和。”道明证券驻新加坡策略师Prashant Newnaha称。
涨势使得澳元来到距2014年高点0.9461美元仅咫尺之遥，该处可能是澳元目前的首道阻力。若突破该道水准，澳元将来到2013年11月以来高点。
澳元兑欧元和日圆亦走坚，但兑新西兰元持稳。
新西兰元兑美元 上升0.2%至0.8770美元，但仍在上周尾段所及的近三年高位0.8795下方。
新西兰元/美元在上个月扬升3%后，似乎暂事喘息。盘整之际新西兰元贸易加权指数 已从汇率自由浮动以来的高位拉回。
但分析师料想，若美国制造业及就业数据不如预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能有较长时间将维持利率不变，那么新西兰元本周稍后可能恢复涨势。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。