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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:13 BJT

《全球汇市》美元接近七周低位，澳元受央行决议和中国数据提振

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3683 1.3691 -0.06 -0.45 1.3745

美元/日圆 101.44 101.30 +0.14 -3.67 105.30

欧元/日圆 138.80 138.69 +0.08 -4.10 144.73

美元/瑞郎 0.8874 0.8868 +0.07 -0.60 0.8928

英镑/美元 1.7099 1.7103 -0.02 +3.28 1.6556

美元/加元 1.0672 1.0667 +0.05 +0.49 1.0620

澳元/美元 0.9454 0.9430 +0.25 +6.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8768 0.8756 +0.14 +6.85 0.8206

澳元/日圆 95.900 95.530 +0.39 +2.18 93.850

新西兰元/日圆 88.940 88.700 +0.27 +2.93 86.410

英镑/日圆 173.45 173.26 +0.11 -0.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0775 1.0765 +0.09 -0.67 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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