《全球汇市》美元接近七周低位，澳元受央行决议和中国数据提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3683 1.3691 -0.06 -0.45 1.3745
美元/日圆 101.44 101.30 +0.14 -3.67 105.30
欧元/日圆 138.80 138.69 +0.08 -4.10 144.73
美元/瑞郎 0.8874 0.8868 +0.07 -0.60 0.8928
英镑/美元 1.7099 1.7103 -0.02 +3.28 1.6556
美元/加元 1.0672 1.0667 +0.05 +0.49 1.0620
澳元/美元 0.9454 0.9430 +0.25 +6.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8768 0.8756 +0.14 +6.85 0.8206
澳元/日圆 95.900 95.530 +0.39 +2.18 93.850
新西兰元/日圆 88.940 88.700 +0.27 +2.93 86.410
英镑/日圆 173.45 173.26 +0.11 -0.50 174.33
澳元/新西兰元 1.0775 1.0765 +0.09 -0.67 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/朱晓军/张若琪/李爽 审校 于春红/李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。