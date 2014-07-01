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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:09 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.50%不变，连续第10次政策会议保持利率稳定。央
行表示，澳元汇率按历史水准看仍然偏高，因此在支撑经济方面帮助不够。此前路透调查的
24名分析师均预计，澳洲央行本月将维持利率在2.5%不变。 
    
    旧金山联邦储备银行周一发布的报告显示，明年美国通胀会否站上联邦储备理事会(FED
)2%目标，抑或维持在该目标下方，端视长期失业者找到工作的难易度而定。 
    
    美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，美联储很可能需要
至少再保持近零利率一年，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏。      
  
  美国     联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
           基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大   隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西     Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                          
 亚洲
  日本     隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
           贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国     金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
           一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾     重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
           担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
           短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港     最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
           隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国     基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲     隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西   隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
 亚                                       
  新西兰   官方指标利率3.25%              2014年6月12日升25基点
  泰国     一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾   隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度     附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
           附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼     指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                          
 欧洲
  欧元区   主要再融资利率0.15%            2014年6月5日降10基点
  英国     准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
           (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士     利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典     附买回利率0.75%                2013年12月17日降25基点
  挪威     指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯   指标一周期回购利率7.50%        2014年4月25日上调50个基点
                                          
                                          
 非洲
  南非     附买回利率5.5%                 2014年1月29日升50基点
                                          
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.2
 5%。(完)
 
 (整理 蔡美珍；审校 白云)
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