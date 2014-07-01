《SAFT专栏》央行与明日狂欢派对

**政策与人**

各国央行表示，可以借助所谓的宏观审慎政策来管控这些风险，基本上就是以监督和规范防止银行业和金融系统过热。

英国央行最近着手管控抵押贷款市场，制定新规以抑制极高负债的购房者数量，就是一个例子。

英国央行正确地认识到，房价高涨会吸引更多资本，持有这些资本的投资人，会尽可能提高举债，企图使回报最大化。

一般宏观审慎政策的主要问题，(英国抵押贷款新规尤其如此)，就是虽然或许可以阻止产生一些不良贷款，但是对于一个正在上涨的资产市场，很难去改变市场的心理。你可以说，通过干预，央行会让人产生错觉，以为央行管得住市场，减少市场风险性，甚至更值得投资。

另一个构成部分风险的问题在于，央行对外沟通有关刺激措施退场和升息的意图时，如何能够令人信服。

就像去年看到的情况，在企图明确传达未来政策路径时，一些央行会搞得进退两难。美国联邦储备理事会(美联储/FED)想为缩减购债铺路的努力，结果却证明是给金融市场带来混乱，尤其是一些新兴市场。这个经验很可能会让美联储和其他央行都不愿意开诚布公地谈论未来的升息，担心会打乱协助达成合理经济成长的条件，而经济成长正是能够升息的前提。

换言之，反应作用--也就是金融市场的组成元素，是一群对未来讯息有所预期、反应、并试图押注的人--这个事实让前瞻性指引难上加难。

庆幸的是，只要撤走鸡尾酒缸，治疗这个宿醉陷阱的可能对策都能更加有效。

信贷收紧虽然可能让经济受点冲击，造成违约，但这些违约正好有助于改善资本和信贷配置，创造更好的中长期经济成长。

虽然国际清算银行的批评切中要害，但投资人要小心，不要太期望忠言会获得采纳。