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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:13 BJT

韩国股市：小幅收低，受获利了结打压

路透首尔7月1日 - 韩国股市周二下滑，因国内机构投资者了结获利，抵消了中国乐观制造业数据带来的正面效应。

韩国综合股价指数 收跌0.2%至1,999.00点，盘中一度低见1,987.89点。

国内机构投资者卖超1,220亿韩元(1.2061亿美元)韩股，结束连续八天的买超。

科技巨头三星电子 跌0.9%，起亚汽车 下挫1.6%。(完)
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