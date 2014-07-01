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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:16 BJT

日本股市：日经收高1.1%至一周高位，受中国乐观PMI数据提振

路透东京7月1日 - 日本股市日经指数周二升至一周高位，因乐观的中国制造业数据抵消了日本央行短观调查的一些疲弱之处。

日经指数 收高1.1%至15,326.20点，创下6月24日以来的最高收位。

东证股价指数 也收高1.1%，报1,276.08点。新指数JPX-日经400指数 升1.1%，收报11,596.53点。(完)
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