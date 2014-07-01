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市场报道 | 2014年 7月 1日 星期二 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元走高，亚洲制造业回升

0606 GMT

* 澳元/美元涨0.31%，美元/日圆升0.14%，澳元/日圆上扬0.45%，欧元/美元跌0.05%

* 美元/印尼卢比升0.38%，日经指数涨1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.11%，10年期美债收益率报2.5376%

* 日本央行短观调查显示企业支出计划强劲，复苏料回归正轨

* 亚洲制造业回升，出口仍然低迷

* 澳洲央行维持利率不变，仍预计利率在一段时间内保持稳定 (完)

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