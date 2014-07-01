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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:24 BJT

台湾金融：公股金融机构合并确定由兆丰金和第一金主导--财长

路透台北7月1日 - 台湾财政部长张盛和周二表示，上日已听取第一金控 对公股金融机构整并的报告，确定公股金融机构合并案为〞双轴心〞进行，由兆丰金控 和第一金控主导。

他在出席公开活动时称，〞由兆丰金和第一金主导，这样速度会快，风险降低且效率会提高。〞

但是对于整并的进行，财政部并无时间表。张盛和指出，过去〞限时〞金改效果不好，因为整并的事情不能限时，合并对象要洽谈意愿，需要时间。

台湾政府自去年起力推公股金融机构整并，希冀能够扩大金融机构的规模，帮助金融机构扩展亚洲等海外市场。

媒体报导总统马英九曾提及，未来将朝五大方向开放，并鼓励官股银行合并，更重要的是，过去无法承作的项目能够开放来做，希望未来三到五年内透过整并，打造出三到五家亚洲区域性金融机构。

2004-2008年前总统陈水扁时代曾推动二次金改，当时国泰金 成功合并世华银行，只不过却也衍生出中信金控企图插旗兆丰金控衍生多起弊案。

但财政部多次表示，本次公股金融合并并非第三次金改。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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