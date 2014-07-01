版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:27 BJT

澳洲股市：跌至两个半月收盘低点，央行利率决议胜过中国数据影响

路透悉尼7月1日 - 澳洲股市周二收跌0.4%，下滑至两个半月收盘低点；主要银行股走跌，此前央行维持利率不变，盖过了中国数据向好的影响。

澳洲指标股指 收跌19.8点至5,375.9点，此前触及日高5,414.9点。周一该股指跌0.9%，6月月线下滑1.8%。

Westpac Banking 、澳新银行(澳盛银行,ANZ) 、澳洲联邦银行(CBA) 和澳洲国民银行 等对大盘拖累最大，均收跌1-2%左右。此前央行维持利率不变，令降息至纪录新低的预期落空。

资源股对大盘有所扶助，因此前澳洲最大出口市场--中国的制造业数据向好，显示前景好转。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐