全球金市：金价触及三个月高位，因美元疲软且伊拉克紧张局势升级

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
辉立期货投资分析师Howie Lee称，“我们预计本季金价将维持在高位，甚至可能上涨，因市场具有多项不确定因素，”并补充称，美国经济复苏的不确定性和地缘政治紧张关系将支撑金价。
Lee还预计，第三季黄金的技术面因素将利多。阻力位料在1,365美元，支撑位在1,189美元。
周二黄金魅力大放光彩，因美元指数徘徊于七周低位。
中东地缘政治紧张亦使黄金获得避险买盘。
乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。
乌克兰和伊拉克情势大致导致今年迄今金价上涨10%。
黄金人气好转还反映在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上，该基金持仓量周一增加5.68吨，来到790.70吨，为一个月最大流入量。
铂族金属持稳，上周南非铂金业工人结束了为期五个月的罢工。
英美铂金 周一称正在评估Rustenburg铂金矿的运作选择，该矿遭受罢工影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1327 -0.19 -0.01
现货银 21.03 0.06 0.29
现货铂金 1479.1 -1.55 -0.1
现货钯金 841.7 1.6 0.19
COMEX期金 1327.7 5.7 0.43
COMEX期银 21.065 0.058 0.28
汇率
欧元/美元 1.3683
美元/日圆 79.851
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/于春红; 审校 田建华/李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。