全球金市：金价触及三个月高位，因美元疲软且伊拉克紧张局势升级

辉立期货投资分析师Howie Lee称，“我们预计本季金价将维持在高位，甚至可能上涨，因市场具有多项不确定因素，”并补充称，美国经济复苏的不确定性和地缘政治紧张关系将支撑金价。

Lee还预计，第三季黄金的技术面因素将利多。阻力位料在1,365美元，支撑位在1,189美元。

周二黄金魅力大放光彩，因美元指数徘徊于七周低位。

中东地缘政治紧张亦使黄金获得避险买盘。

乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。

乌克兰和伊拉克情势大致导致今年迄今金价上涨10%。

黄金人气好转还反映在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上，该基金持仓量周一增加5.68吨，来到790.70吨，为一个月最大流入量。

铂族金属持稳，上周南非铂金业工人结束了为期五个月的罢工。

英美铂金 周一称正在评估Rustenburg铂金矿的运作选择，该矿遭受罢工影响。

----------------------0621GMT------------------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1327 -0.19 -0.01

现货银 21.03 0.06 0.29

现货铂金 1479.1 -1.55 -0.1

现货钯金 841.7 1.6 0.19

COMEX期金 1327.7 5.7 0.43

COMEX期银 21.065 0.058 0.28

汇率

欧元/美元 1.3683

美元/日圆 79.851

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化