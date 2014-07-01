版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 14:40 BJT

澳新汇市：澳元触及年内新高，此前央行维持利率不变且未口头打压澳元

澳洲央行只重申了从历史标准看，澳元汇价仍偏高。央行还称，利率低到足以支撑经济的程度，澳洲经济目前面临矿业投资潮冷却的问题。

市场原本预期澳洲央行的基调较为温和，尤其是在6月会议记录暗示对经济前景较不是那么有把握后。

“因此我们看到澳元因空头回补而冲高。市场意外之处在于声明稿没那么温和。”道明证券驻新加坡策略师Prashant Newnaha称。

澳元兑欧元和日圆亦走坚，但兑新西兰元持稳。

新西兰元兑美元 上升0.2%至0.8771美元，但仍在上周尾段所及的近三年高位0.8795下方。

新西兰元/美元在上个月扬升3%后，似乎暂事喘息。盘整之际新西兰元贸易加权指数 已从汇率自由浮动以来的高位拉回。

但分析师料想，若美国制造业及就业数据不如预期，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能有较长时间将维持利率不变，那么新西兰元本周稍后可能恢复涨势。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 艾茂林/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐