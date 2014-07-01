《RUSSELL专栏》中国铁矿石产出削减速度无法抵销全球增加的供应

这说明现货价格中期应保持在该水准附近，若跌破该水准将使中国削减部分产出，但若升破该水准，产能将重新启动。

**库存及期货曲线正价差**

那些预期铁矿石价格将上涨的人士指出，另个一因素是，有报导称钢铁厂库存偏低，意味着他们将必须进入市场补充库存。

而另一方面，中国港口库存偏高。

尽管港口库存上周末确实降至1.1265亿吨，低于前一周的纪录高位1.1365亿吨，但要想库存恢复至更正常的水准约8,000万吨，还需要一些时间。

另一个现已指出的有利价格的因素是，大连商品交易所铁矿石期货曲线已由逆价差转为正价差<0#DCIO:>。

第二个月合约周二稍早报每吨676元人民币(109.04美元)，六个月合约报690美元，升水2%。一个月前，六个月期货较第二个月合约贴水4.9%。

转为正价差支持了这样一种观点，即价格不太可能进一步大幅下跌，但还不能确定曲线是否足够陡、可以预示持续上涨。

铁矿石中短期前景实际就是：中国国内削减产能是否足以让市场消化全球额外海运供应？

迄今为止，中国似乎没有大幅关闭产能，官方数据实际表明今年1-5月产出增加。

5月铁矿石产量较4月增加12.7%至1.31943亿吨，今年迄今的产量达到5.6848亿吨，涨幅为10.7%。

多方认为的中国国内关闭一些矿厂若要属实，那么接下来几个月的数据将必须显示铁矿石开采数量下降。

而对空方来说，四大低成本矿厂将继续全负荷生产，同时寻求降低成本，这一点似乎显而易见。

这证实了下面这种观点，即海运市场正在走向结构性过剩，澳洲矿商和巴西淡水河谷均对中国买家提供折让的报导就支持了这种状况。