新债招标：中国七年国债中标利率4.02%，稍低于预测均值--业内人士

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透上海7月2日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.02%，稍低于此前4.05%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.08%，投标倍数为1.88倍。
该期国债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%。7月3日开始计息，招标结束至7月7日进行分销，7月9日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。