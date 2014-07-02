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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 11:41 BJT

新债招标：中国七年国债中标利率4.02%，稍低于预测均值--业内人士

路透上海7月2日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.02%，稍低于此前4.05%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为4.08%，投标倍数为1.88倍。

该期国债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期国债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%。7月3日开始计息，招标结束至7月7日进行分销，7月9日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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