《汇市简讯》英镑/美元处于上行趋势，上看1.75

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
0647 GMT
* 英镑月底买盘助英镑/美元周一升至68个月高点1.7115
* 英镑受英国央行第四季升息预期支撑
* Shire/艾伯维并购消息也对英镑利好
* 英镑多头目标包括1.72、2.1162-1.35走势的50%回档位1.7331，以及1.75
* 支撑位在1.7064(6月19日高点)和1.7052(周五高点)
* 英国6月制造业PMI将于0830GMT发布，预估值56.8，5月为57(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。