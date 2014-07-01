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市场报道 | 2014年 7月 1日 星期二 15:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元处于上行趋势，上看1.75

0647 GMT

* 英镑月底买盘助英镑/美元周一升至68个月高点1.7115

* 英镑受英国央行第四季升息预期支撑

* Shire/艾伯维并购消息也对英镑利好

* 英镑多头目标包括1.72、2.1162-1.35走势的50%回档位1.7331，以及1.75

* 支撑位在1.7064(6月19日高点)和1.7052(周五高点)

* 英国6月制造业PMI将于0830GMT发布，预估值56.8，5月为57(完)

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