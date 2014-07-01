中国房地产：七家房企上半年销售超500亿元，销售进度有望继续加快--CRIC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，上半年销售额前十房地产企业入榜门槛同比提高8.4%，前七家房企销售额均超500亿元人民币，预计房企推案进一步加快，多数典型房企能完成全年目标。
报告指出，上半年销售额方面，前十企业的入榜门槛从去年的238亿元增加到了258亿元，排名前50的企业金额门槛则从去年上半年的56亿元提升至63亿元，提升了12.5%。
龙头房企的优势扩大，第一梯队的七家房企上半年销售额均突破500亿元，其中万科 销售额上半年即已突破千亿达1,018亿元，恒大地产 销售面积997万平米重归面积榜首位，同时其年度目标完成率亦居榜首达64%，中国海外发展 、万科等龙头房企的完成率也都已过半。
在业绩增速方面，碧桂园 因去年同期基数较低，同比增长达74%，销售904万平米、588亿元，分别位居面积榜和金额榜的第2位和第5位，不过报告认为该公司一、二季度业绩比为1：0.7，一季度中1月份比重占半。随着业绩增速明显减弱，下半年能否持续发力仍待检验。
报告指出，去年销售规模300-700亿元的第二阵营房企在上半年增长明显分化：大部分房企业绩出现下滑，个别房企甚至跌出TOP50排行榜。业绩下滑主要是因为产品定位偏高端，在供过于求的城市布局过于集中。
对于下半年行情，报告认为随着更多房企集中推案，微刺激下银根松动和更多城市限购放松，下半年市场形势或有所好转。但预计行业加快调整的态势不会改变，考验期仍在持续，房企应调节好产品结构，掌控推案节奏，采取更大力度的价格策略。
报告称，根据房企年初公布的计划，大部分房企下半年推案比例都在六成以上，随着新推案加快，下半年的销售进度有望加快。典型房企基本能完成全年目标，上半年，恒大、中海、万科、旭辉 、越秀 的目标完成率均过半，预期全年会超额完成目标，但个别完成率远低于40%的房企，下半年销售压力较大，完成全年目标估计很困难。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。