欧洲热股：美国当局开出天价罚单，法国巴黎银行称不差钱

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透巴黎7月1日 - 法国巴黎银行首席财务官(CFO)Lars Machenil周二在电话会议上对分析师称，该银行有充足的资金可以应付与美国当局和解而支付的罚金。
“我们的流动性情况，我们一贯指导方针是要充足。”Machenil称，“在第一季我们有1,000亿欧元的额外稳定融资资金，其中超过半数是以美元存储。昨日我看了看系统...第二季末这一数字基本没变。这使得我们有充足的资金来和解。”
其还表示，当前没有寻求额外一级资本融资的“迫切需求”。
Machenil说道，“这不意味着我们不会择机做一些事情，但是当前无需急于为一级资本筹资。”
据周一晚间宣布的和解事项，巴黎银行要支付近90亿美元罚款。(完)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。