欧洲热股：美国当局开出天价罚单，法国巴黎银行称不差钱

路透巴黎7月1日 - 法国巴黎银行首席财务官(CFO)Lars Machenil周二在电话会议上对分析师称，该银行有充足的资金可以应付与美国当局和解而支付的罚金。

“我们的流动性情况，我们一贯指导方针是要充足。”Machenil称，“在第一季我们有1,000亿欧元的额外稳定融资资金，其中超过半数是以美元存储。昨日我看了看系统...第二季末这一数字基本没变。这使得我们有充足的资金来和解。”

其还表示，当前没有寻求额外一级资本融资的“迫切需求”。

Machenil说道，“这不意味着我们不会择机做一些事情，但是当前无需急于为一级资本筹资。”