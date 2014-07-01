西班牙数据：6月Markit制造业PMI创七年来最快扩张步伐

路透马德里7月1日 - 周二公布调查显示，西班牙6月制造业创七年来最快扩张速度。新聘雇活动亦活跃，扶助支撑西班牙经济在长期萎靡后恢复至成长。

6月Markit制造业企业采购经理人指数(PMI)升至54.6，高于5月的52.9，为连续第七个月高于50的荣枯分水岭。

“产出和新订单均大幅上升，就业岗位增速加快至2007年中期以来最快，”Markit分析师Andrew Harker说。