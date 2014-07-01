西班牙数据：6月Markit制造业PMI创七年来最快扩张步伐

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透马德里7月1日 - 周二公布调查显示，西班牙6月制造业创七年来最快扩张速度。新聘雇活动亦活跃，扶助支撑西班牙经济在长期萎靡后恢复至成长。
6月Markit制造业企业采购经理人指数(PMI)升至54.6，高于5月的52.9，为连续第七个月高于50的荣枯分水岭。
“产出和新订单均大幅上升，就业岗位增速加快至2007年中期以来最快，”Markit分析师Andrew Harker说。
就业分项指数从5月的50.2升至53.0，亦为七年来最高。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)