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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 15:29 BJT

西班牙数据：6月Markit制造业PMI创七年来最快扩张步伐

路透马德里7月1日 - 周二公布调查显示，西班牙6月制造业创七年来最快扩张速度。新聘雇活动亦活跃，扶助支撑西班牙经济在长期萎靡后恢复至成长。

6月Markit制造业企业采购经理人指数(PMI)升至54.6，高于5月的52.9，为连续第七个月高于50的荣枯分水岭。

“产出和新订单均大幅上升，就业岗位增速加快至2007年中期以来最快，”Markit分析师Andrew Harker说。

就业分项指数从5月的50.2升至53.0，亦为七年来最高。(完) (编译 李爽 审校 王冠中)
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