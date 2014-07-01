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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 15:24 BJT

台湾新债：德意志银行新加坡分行30年期美元债以4.9%定价--消息

路透台北7月1日 - 三位消息人士周二透露，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行30年期美元债，昨晚已以4.9%利率定价。

一位买家消息人士指出，最终的认购倍数及发行规模尚未最终公布，但发行规模预估在6亿美元以上。

由于台湾日前修正保险法相关法令，允许寿险业买入在台湾发行、挂牌的外币计价(含人民币计价)债券不算入保险业海外投资部位，改计国内投资部位，令寿险业对长天期的外币债券兴趣提高不少。

因看好台湾寿险业的良好需求，接连有发行人在台湾发行长天期外币计价债券。此前法国第二大银行--兴业银行 在台湾将发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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