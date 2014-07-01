台湾新债：德意志银行新加坡分行30年期美元债以4.9%定价--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月1日 - 三位消息人士周二透露，德意志银行 新加坡分行将在台湾发行30年期美元债，昨晚已以4.9%利率定价。
一位买家消息人士指出，最终的认购倍数及发行规模尚未最终公布，但发行规模预估在6亿美元以上。
由于台湾日前修正保险法相关法令，允许寿险业买入在台湾发行、挂牌的外币计价(含人民币计价)债券不算入保险业海外投资部位，改计国内投资部位，令寿险业对长天期的外币债券兴趣提高不少。
因看好台湾寿险业的良好需求，接连有发行人在台湾发行长天期外币计价债券。此前法国第二大银行--兴业银行 在台湾将发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。