重发-日本个股：丰田汽车6月在中国销量较上年同期下降7.6%

路透北京7月1日 - 日本丰田汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业6月在华售出约71,000辆汽车，较上年同期下降7.6%。

5月丰田在中国销量较上年同期增长2.7%，4月为增长12.4%。

丰田汽车1-6月在华销量约为465,900辆，较上年同期增长11.7%。

丰田计划今年在中国销量超过110万辆。如果实现这一目标，将意味着其中国年销量首次突破100万辆，而这原本是2010年的目标。