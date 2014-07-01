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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 15:23 BJT

重发-日本个股：丰田汽车6月在中国销量较上年同期下降7.6%

(重发以跟上红条)

路透北京7月1日 - 日本丰田汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业6月在华售出约71,000辆汽车，较上年同期下降7.6%。

5月丰田在中国销量较上年同期增长2.7%，4月为增长12.4%。

丰田汽车1-6月在华销量约为465,900辆，较上年同期增长11.7%。

丰田计划今年在中国销量超过110万辆。如果实现这一目标，将意味着其中国年销量首次突破100万辆，而这原本是2010年的目标。

去年丰田中国销量为917,500辆。

丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团 分别都组建有合资企业。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 于春红/李爽)
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