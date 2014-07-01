重发-日本个股：丰田汽车6月在中国销量较上年同期下降7.6%

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透北京7月1日 - 日本丰田汽车 周二表示，该公司及其中国合资企业6月在华售出约71,000辆汽车，较上年同期下降7.6%。
5月丰田在中国销量较上年同期增长2.7%，4月为增长12.4%。
丰田汽车1-6月在华销量约为465,900辆，较上年同期增长11.7%。
丰田计划今年在中国销量超过110万辆。如果实现这一目标，将意味着其中国年销量首次突破100万辆，而这原本是2010年的目标。
去年丰田中国销量为917,500辆。
丰田汽车在中国和第一汽车集团及广州汽车集团 分别都组建有合资企业。(完) (编译 石冠兰/张若琪 审校 于春红/李爽)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)