台湾经济指标预测--7月2日至8月20日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/7 1600 出口 6月 -- +1.4% 7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *7月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/21 1600 外销订单 6月 -- +4.7% 7/22 0830 季调失业率 6月 -- 3.99% 7/23 1600 工业生产指数 6月 -- +5.19% 7/25 1610 M2年增率 6月 -- +5.91% *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0