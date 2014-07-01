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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 15:37 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收升，受助于原油价格走高及中国乐观经济数据

布兰特原油周二守在每桶112美元上方，因投资者注意力转回需求面，之前中国公布制造业采购经理人指数(PMI)上升，再次表明中国经济重拾动能。

交易员称TOCOM胶价周三可能进一步走升，在210-220日圆的狭幅区间交投。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌90元人民币，报每吨14,860元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤173.6美分，跌0.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/张若琪 审校 李爽/艾茂林)
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