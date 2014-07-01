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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:02 BJT

日本个股：夏普社长称希望提升利润来增厚资本金，当前售股筹资不现实

路透大阪7月1日 - 日本夏普 社长Kozo Takahashi表示，公司希望通过提升利润来支撑紧张的财务资金，由于去年刚刚售股，当前并不考虑再次公开售股，因为并不现实。

该公司在3月末的股权比例为8.9%，低于通常被认为财务稳健门槛的20%，而且该公司决定今年不派息。

“我们当前肯定不考虑公开售股。”Takahashi在周二的记者圆桌会上称。

“这么快再次售股不合理，”夏普社长说道，“我们将通过提升利润来提升资本金。”

夏普预计截至明年3月的财年公司净利为300亿日圆，超过去年的116亿日圆。

此前夏普为寻求资金而一直考虑出售海外电视业务，不过Takahashi称，“与买家的谈判一直没有取得进展，去年我们电视业务扭亏为盈，这种情况下我们就没有必要一定要卖掉了。”(完)
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