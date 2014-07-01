欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，关注欧元区制造业数据

“欧洲央行肯定会考虑这一数据，欧元区通胀仍处于非常低的水平。这通常会支持欧洲央行的温和立场，但暂时不会改变他们的看法，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。

意大利10年期公债收益率 最新跌约1个基点至3.67%，西班牙10年期公债收益率 也跌1个基点至2.66%。

但葡萄牙公债收益率 微涨，最新报3.69%，远离三周前触及的2005年低点2.25%左右。(完)

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