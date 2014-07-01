欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，关注欧元区制造业数据

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
“欧洲央行肯定会考虑这一数据，欧元区通胀仍处于非常低的水平。这通常会支持欧洲央行的温和立场，但暂时不会改变他们的看法，”DZ Bank策略师Christian Lenk表示。
意大利10年期公债收益率 最新跌约1个基点至3.67%，西班牙10年期公债收益率 也跌1个基点至2.66%。
但葡萄牙公债收益率 微涨，最新报3.69%，远离三周前触及的2005年低点2.25%左右。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/朱晓军；审校 李爽/张若琪)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% 上限6.0% AA- 1.04 第3-7年偿还20%本金 工业投资发展 重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿