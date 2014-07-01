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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:44 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*淮南城市建设  18       7    7/8簿记建档    上限7.50%     AA     7/9-7/11    中信证券
投资         (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      国开证券           
                                                         
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*淄博城市资产  23       7    7/8簿记建档       --         AA+    7/9-7/11    中投证券
运营公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                         
                                               
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德州德达       18       7    6/25簿记建档     6.48%       AA     6/26-7/2    中投证券
城市建投     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)                          
                                                 
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南宁绿港        5       7    6/26簿记建档     7.30%       AA     6/27-7/3    国海证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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晋江工业园区    8       7    6/26簿记建档     7.08%       AA     6/27-7/3    长江证券
开发建设     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津滨海新塘   13       7    6/27簿记建档     6.74%       AA     6/30-7/4    民族证券
建设发展     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北渤海       10       6    6/27簿记建档     6.90%       AA     6/30-7/4   新时代证券
投资集团     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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常州公共住房 至多11     7     7/1簿记建档   上限8.10%     AA     7/2-7/4     长城证券
建设投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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柳州产业投资    9       7     7/2簿记建档  *上限8.20%     AA     7/3-7/7     平安证券
有限公司     (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                              
                              
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南京汤山        8       7    6/27簿记建档     6.80%       AA     6/30-7/8    华龙证券
建设投资     (第3-7年末每年偿还20%本金/由南京江宁科学园发展有限公司提供担保)
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重庆市合川     16       7     7/4簿记建档   上限7.95%     AA     7/7-7/8     广州证券
城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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中国有色矿业   15      10     7/4簿记建档   上限6.90%    AAA     7/7-7/9   国泰君安证券
集团有限公司    5      10                   上限6.90%    AAA               国泰君安证券 
             (品种二在第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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大连黄海       12       7     7/4簿记建档        --       AA     7/7-7/9     平安证券
港务有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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喀什深喀    至多10      6         --        上限8.00%     AA     7/7-7/10    信达证券
投资发展     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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河北融投控股   15       7     7/7簿记建档   上限7.80%     AA+    7/8-7/10  国泰君安证券
集团         (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)                              
                              
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钦州滨海新城   10       7     7/4簿记建档   上限7.50%     AA     7/7-7/11    国海证券
臵业集团     (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保)
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赤峰元宝山区   10       7       推迟发行        --        AA         --      国信证券
国资经营公司
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: 表示新增。(完) 


 (整理 杨文纨；审校 边竞)
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