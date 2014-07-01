金属期市：LME期铜触及近四个月高点，受供给趋紧提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
麦格理驻上海的分析师Angela Bi指出，精炼铜库存短缺对推高铜价也起到一定的作用，然而再上涨的动能可能停止。
Bi表示，7月起供应应该会相继改善，因此将抑制铜价。
0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨7,027美元。稍早一度触及7,028.50美元的3月7日以来高位。
上海期货交易所9月期铜 涨升1.7%至每吨50,380元人民币，稍早触及五个月高位。
国际铜业研究组织(ICSG)上个月称，全球精炼铜市场3月呈现83,000吨的供应缺口，2月为供应过剩2,000吨。而LME铜库存陷于六年低位附近。
但随着矿产供应增加，中国炼厂加速生产，这种情况可能出现改变。
智利政府周一表示，该国5月铜产量为497,569吨，较上年同期增长4.7%。智利是全球最大产铜国。
与此同时，鉴于中国锌库存丰沛，锌价的涨势也看似过头。Bi并表示，当地保税仓库库存已增加100,000吨，至创纪录的250,000吨。
LME期锌最高升至每吨2,222美元，创16个半月新高，较2013年2月的高价2,230仅一步之遥。若突破该水准，将开启升向2011年9月以来高位之路。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍/李爽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。