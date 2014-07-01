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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:06 BJT

金属期市：LME期铜触及近四个月高点，受供给趋紧提振

麦格理驻上海的分析师Angela Bi指出，精炼铜库存短缺对推高铜价也起到一定的作用，然而再上涨的动能可能停止。

Bi表示，7月起供应应该会相继改善，因此将抑制铜价。

0710 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.2%，报每吨7,027美元。稍早一度触及7,028.50美元的3月7日以来高位。

上海期货交易所9月期铜 涨升1.7%至每吨50,380元人民币，稍早触及五个月高位。

国际铜业研究组织(ICSG)上个月称，全球精炼铜市场3月呈现83,000吨的供应缺口，2月为供应过剩2,000吨。而LME铜库存陷于六年低位附近。

但随着矿产供应增加，中国炼厂加速生产，这种情况可能出现改变。

智利政府周一表示，该国5月铜产量为497,569吨，较上年同期增长4.7%。智利是全球最大产铜国。

与此同时，鉴于中国锌库存丰沛，锌价的涨势也看似过头。Bi并表示，当地保税仓库库存已增加100,000吨，至创纪录的250,000吨。

LME期锌最高升至每吨2,222美元，创16个半月新高，较2013年2月的高价2,230仅一步之遥。若突破该水准，将开启升向2011年9月以来高位之路。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 蔡美珍/李爽)
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