中国央行：开展农村产权抵押贷款试点，发挥信贷政策导向评估

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京7月1日 - 中国人民银行近日召开会议，要求各金融机构要针对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体的资金需求，积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。
央行周二的新闻稿称，在扶贫开发金融服务工作现场会上，副行长刘士余称，央行要发挥好信贷政策导向效果评估制度的作用，提高金融机构的主动性和积极性。
“金融机构要在防范风险的同时，积极服务地方经济发展的薄弱环节和领域。”刘士余表示。
央行网站的新闻稿称，截至2014年3月末，全国贫困地区人民币各项存款余额5.87万亿元人民币，比年初新增3,689亿元；人民币各项贷款余额2.89万亿元，比年初新增1,887亿元。
中国人民银行决定从4月25日起，下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。（完）
(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。