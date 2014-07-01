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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月1日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨天提及的走势第一步--升至1.3678/86美元--已经实现，现在就看第二步--逆转下跌--是否会成真。若无，则将关注1.37美元中段(最近跌势的中点)。若回落至1.3644美元下方，则会增添上档修正已完成的信心。

英镑/美元：尽管尚未触顶，但我们正关注两个可能的转折点。第一个是1.7125美元，实际上已经十分逼近，第二个是1.7325美元，仍有一段距离。然而，在从5月低点展开的已完成/即将完成的五波涨势、动能指标呈现超涨、以及脱离55日波林格区间等因素下，我们应准备好迎接即将出现的逆转下跌走势。

欧元/日圆：市场已进入第三周整固走势，因此本周和下周很可能见到下跌。另有139.12日圆水准可能引发新的卖压。因此必须密切关注欧元是否升破139.00日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3691 1.3691 +0.00 -0.39 1.3745

美元/日圆 101.52 101.30 +0.22 -3.59 105.30

欧元/日圆 139.00 138.75 +0.18 -3.89 144.63

美元/瑞郎 0.8867 0.8868 -0.01 -0.68 0.8928

英镑/美元 1.7097 1.7103 -0.04 +3.27 1.6556

美元/加元 1.0669 1.0667 +0.02 +0.46 1.0620

澳元/美元 0.9453 0.9430 +0.24 +6.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8757 0.8756 +0.01 +6.71 0.8206

欧元/瑞郎 1.2144 1.2141 +0.02 -1.03 1.2271

欧元/英镑 0.8006 0.8003 +0.04 -3.51 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1534 9.1493 +0.04 +3.46 8.8474

美元/挪威克朗 6.1415 6.1296 +0.19 +1.24 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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