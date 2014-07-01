更正-《全球汇市》欧元回到1.37美元附近，收复前次ECB会议后的全部失地

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3689 1.3691 -0.01 -0.41 1.3745
美元/日圆 101.49 101.30 +0.19 -3.62 105.30
欧元/日圆 138.93 138.75 +0.13 -3.94 144.63
美元/瑞郎 0.8868 0.8868 +0.00 -0.67 0.8928
英镑/美元 1.7101 1.7103 -0.01 +3.29 1.6556
美元/加元 1.0667 1.0667 +0.00 +0.44 1.0620
澳元/美元 0.9455 0.9430 +0.27 +6.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8760 0.8756 +0.05 +6.75 0.8206
欧元/瑞郎 1.2142 1.2141 +0.01 -1.05 1.2271
欧元/英镑 0.8004 0.8003 +0.01 -3.53 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1496 9.1493 +0.00 +3.42 8.8474
美元/挪威克朗 6.1453 6.1296 +0.26 +1.30 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 田建华/朱晓军/张涛/李爽/王洋/洪曦/蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。