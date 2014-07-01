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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:32 BJT

更正-《全球汇市》欧元回到1.37美元附近，收复前次ECB会议后的全部失地

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3689 1.3691 -0.01 -0.41 1.3745

美元/日圆 101.49 101.30 +0.19 -3.62 105.30

欧元/日圆 138.93 138.75 +0.13 -3.94 144.63

美元/瑞郎 0.8868 0.8868 +0.00 -0.67 0.8928

英镑/美元 1.7101 1.7103 -0.01 +3.29 1.6556

美元/加元 1.0667 1.0667 +0.00 +0.44 1.0620

澳元/美元 0.9455 0.9430 +0.27 +6.08 0.8913

新西兰元/美元 0.8760 0.8756 +0.05 +6.75 0.8206

欧元/瑞郎 1.2142 1.2141 +0.01 -1.05 1.2271

欧元/英镑 0.8004 0.8003 +0.01 -3.53 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1496 9.1493 +0.00 +3.42 8.8474

美元/挪威克朗 6.1453 6.1296 +0.26 +1.30 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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