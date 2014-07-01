《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
[市场摘要]
--日本股市：日经收高1.1%至一周高位，受中国乐观PMI数据提振
日本股市日经指数周二升至一周高位，因乐观的中国制造业数据抵消了日本央行短观调查的一些疲弱之处。日经指数收高1.1%至15,326.20点，创下6月24日以来的最高收位。东证股价指数也收高1.1%，报1,276.08点。新指数JPX-日经400指数升1.1%，收报11,596.53点。
--中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡
中国股市沪综指小幅收升，今日公布的6月官方制造业PMI续升并创下六个月高点，但市场反应平淡，继续窄幅震荡整理。分析师指出，若后期经济稳增长的压力依然较大，大盘反弹力度将有限。
沪综指收报2,050.381点，涨2.054点或0.10%，上证A股今日成交834亿元人民币，上交易日为799亿元。
--全球汇市：欧元回到1.37美元附近，澳元跳涨至近八个月高位
欧元兑美元保持在近六周高位，有可能突破1.37美元，若真如此，欧元/美元或很快回到至少会引发欧洲央行口头干预的水平。交易商表示，55日移动均线1.3698美元附近有强劲阻力，欧元在海外时段触及该水准后，已经回落。欧元兑美元下滑0.04%报1.3689。
澳元跳涨，此前澳洲央行发布的政策声明没有部分人预期的那么温和。澳元兑美元报0.9455美元，上涨约0.2%，此前最高升至4月中以来高点0.9458美元。美元指数略升至79.824，脱离周一低点79.759，这也是5月初期以来的最低水准。
--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，关注欧元区制造业数据
意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下跌，市场关注欧元区制造业活动数据，预期数据会支持欧洲央行的超宽松货币政策。意大利10年期公债收益率跌约1个基点至3.67%，西班牙10年期公债收益率也跌1个基点至2.66%。但葡萄牙公债收益率微涨，最新报3.69%，远离三周前触及的2005年低点2.25%左右。
--国际油市：布兰特原油守在112美元上方，中国数据令关注点重回需求面
布兰特原油守在每桶112美元上方，因投资者注意力转回需求面，之前中国公布制造业采购经理人指数(PMI)升至六个月高点，再次表明中国经济重拾动能。0900GMT，布兰特原油合约涨0.15美元报每桶112.51美元。美国原油合约涨0.45美元报每桶105.82美元。
--金属期市：LME期铜触及近四个月高点，受供给趋紧提振
伦敦期铜触及近四个月最高位，期锌则在近三年高点不远处徘徊，两类金属都受到供给紧张以及中国、日本制造业改善迹象的支撑。0902 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.19%，报每吨7,002.00美元，稍早曾高见7,028.50美元。上海期货交易所9月期铜涨升1.7%至每吨50,380元人民币，稍早触及五个月高位。
--全球金市：金价触及三个月高位，因美元疲软且伊拉克紧张局势升级
金价升至三个月高位，因美元疲软，且伊拉克紧张局势升级，增加黄金避险魅力，提振资金流入黄金上市交易基金。现货金一度升至每盎司1,332.10美元，为3月24日以来最高，0905 GMT时金价持平，报1,326.40美元。金价上日涨近1%。 (完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。