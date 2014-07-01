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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:05 BJT

《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收高1.1%至一周高位，受中国乐观PMI数据提振

日本股市日经指数周二升至一周高位，因乐观的中国制造业数据抵消了日本央行短观调查的一些疲弱之处。日经指数收高1.1%至15,326.20点，创下6月24日以来的最高收位。东证股价指数也收高1.1%，报1,276.08点。新指数JPX-日经400指数升1.1%，收报11,596.53点。

--中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡

中国股市沪综指小幅收升，今日公布的6月官方制造业PMI续升并创下六个月高点，但市场反应平淡，继续窄幅震荡整理。分析师指出，若后期经济稳增长的压力依然较大，大盘反弹力度将有限。

沪综指收报2,050.381点，涨2.054点或0.10%，上证A股今日成交834亿元人民币，上交易日为799亿元。

--全球汇市：欧元回到1.37美元附近，澳元跳涨至近八个月高位

欧元兑美元保持在近六周高位，有可能突破1.37美元，若真如此，欧元/美元或很快回到至少会引发欧洲央行口头干预的水平。交易商表示，55日移动均线1.3698美元附近有强劲阻力，欧元在海外时段触及该水准后，已经回落。欧元兑美元下滑0.04%报1.3689。

澳元跳涨，此前澳洲央行发布的政策声明没有部分人预期的那么温和。澳元兑美元报0.9455美元，上涨约0.2%，此前最高升至4月中以来高点0.9458美元。美元指数略升至79.824，脱离周一低点79.759，这也是5月初期以来的最低水准。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，关注欧元区制造业数据

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下跌，市场关注欧元区制造业活动数据，预期数据会支持欧洲央行的超宽松货币政策。意大利10年期公债收益率跌约1个基点至3.67%，西班牙10年期公债收益率也跌1个基点至2.66%。但葡萄牙公债收益率微涨，最新报3.69%，远离三周前触及的2005年低点2.25%左右。

--国际油市：布兰特原油守在112美元上方，中国数据令关注点重回需求面

布兰特原油守在每桶112美元上方，因投资者注意力转回需求面，之前中国公布制造业采购经理人指数(PMI)升至六个月高点，再次表明中国经济重拾动能。0900GMT，布兰特原油合约涨0.15美元报每桶112.51美元。美国原油合约涨0.45美元报每桶105.82美元。

--金属期市：LME期铜触及近四个月高点，受供给趋紧提振

伦敦期铜触及近四个月最高位，期锌则在近三年高点不远处徘徊，两类金属都受到供给紧张以及中国、日本制造业改善迹象的支撑。0902 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.19%，报每吨7,002.00美元，稍早曾高见7,028.50美元。上海期货交易所9月期铜涨升1.7%至每吨50,380元人民币，稍早触及五个月高位。

--全球金市：金价触及三个月高位，因美元疲软且伊拉克紧张局势升级

金价升至三个月高位，因美元疲软，且伊拉克紧张局势升级，增加黄金避险魅力，提振资金流入黄金上市交易基金。现货金一度升至每盎司1,332.10美元，为3月24日以来最高，0905 GMT时金价持平，报1,326.40美元。金价上日涨近1%。 (完) (编译 朱晓军；审校 王冠中)
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