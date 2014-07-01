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市场报道 | 2014年 7月 1日 星期二 16:25 BJT

全球贵金属：6月30日SPDR黄金持仓增加0.72%，iShares白银持仓减少0.64%

路透7月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五增加0.72%；全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量同期下降0.64%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,421,921.8 6月30日 25,239,039.6 6月27日 182,882.3 0.72%

iShares 322,872,923.8 6月30日 324,937,236.8 6月27日 -2,064,313.0 -0.64%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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