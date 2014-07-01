更正-日本政治：安倍内阁通过集体自卫权解禁决议

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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(更正：因英文有误，补上消息来源为防卫大臣证实)
路透东京7月1日 - 日本防卫大臣小野寺五典证实，首相安倍晋三的内阁周二通过一项决议，取消在海外使用军力的禁令，朝着与战后和平主义相反的方向迈出一大步，这也标志着安倍的一个政治胜利。
此次解禁“集体自卫权”，即允许日本支援受攻击的友国，将大大拓宽日本的军事选项。决议也放松了日本在参与联合国维和行动等方面的限制。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)