英国央行：金融政策委员会(FPC)对抵押贷款/收入比合宜上限看法分歧

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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上周，英国央行首次对大多数购房者贷款设限，以便遏制日渐升高的债务水平和飞涨的房价。
英国央行FPC称，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。
周二公布的会议记录显示，决策者也考虑过设定更低比例作为门槛，但允许在该水平之上可借入更多抵押贷款。
FPC同意，将监控未来房地产市场动态，并在必要时调整政策。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 张涛)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)