英国央行：金融政策委员会(FPC)对抵押贷款/收入比合宜上限看法分歧

上周，英国央行首次对大多数购房者贷款设限，以便遏制日渐升高的债务水平和飞涨的房价。

英国央行FPC称，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。

周二公布的会议记录显示，决策者也考虑过设定更低比例作为门槛，但允许在该水平之上可借入更多抵押贷款。