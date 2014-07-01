日本债市：多数公债价格上涨，新季度首日走高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京7月1日 - 周二日本政府公债价格大多小涨，在新季度伊始走高。
交易商称，一家大型公共养老金基金全线买入日债，以进行月底月初存续期调仓；而一家日本大型银行沽出大量20年期日债，卖出量为数月以来首次。
此外，下午还有若干人寿保险商卖出五年期日债，以逢低购入20年期日债。
周二，日本央行购债规模基本符合预期，且对大盘影响不大。央行购入4,000亿日圆(39.4亿美元)五年期至10年期日债，2,000亿日圆三年期至五年期日债，以及3,000亿日圆一年期至三年期日债。
日本10年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.550%。周四将进行2.4万亿(兆)日圆10年期日债月度标售。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.065% -0.5 0.070%
五年期公债 0.000% +0.0 0.160%
10年期公债 0.550% -1.0 0.560%
20年期公债 1.420% +0.0 1.420%
30年期公债 1.670% -1.5 1.685%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.70 +0.05 145.65
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。