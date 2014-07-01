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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:43 BJT

日本债市：多数公债价格上涨，新季度首日走高

路透东京7月1日 - 周二日本政府公债价格大多小涨，在新季度伊始走高。

交易商称，一家大型公共养老金基金全线买入日债，以进行月底月初存续期调仓；而一家日本大型银行沽出大量20年期日债，卖出量为数月以来首次。

此外，下午还有若干人寿保险商卖出五年期日债，以逢低购入20年期日债。

周二，日本央行购债规模基本符合预期，且对大盘影响不大。央行购入4,000亿日圆(39.4亿美元)五年期至10年期日债，2,000亿日圆三年期至五年期日债，以及3,000亿日圆一年期至三年期日债。

日本10年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.550%。周四将进行2.4万亿(兆)日圆10年期日债月度标售。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% -0.5 0.070%

五年期公债 0.000% +0.0 0.160%

10年期公债 0.550% -1.0 0.560%

20年期公债 1.420% +0.0 1.420%

30年期公债 1.670% -1.5 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.70 +0.05 145.65

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 田建华)
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