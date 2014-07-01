路透调查：今年下半年铁矿石价格料持稳，明年或续跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡/伦敦7月1日 - 路透调查显示，铁矿石价格今年下半年料持稳，但2015年料进一步疲软。 今年前六个月铁矿石价格下跌，因主要买家中国获得大量新供应。
随着全球矿商扩张热潮促使产量增加，长达十年的供应短缺势头即将结束。供应增加推动这一钢厂原材料价格在今年上半年下降30%。并迫使高成本的中国厂商限产。
2012年铁矿石从类似的价格跌势中迅速反弹，但在今年下跌之后仍难以重新站稳脚跟。
“现在已经转为买方市场，”咨询机构Minerals Value Service执行长James Rilett表示。
路透对11位分析师的预估中值显示，今年下半年铁矿石均价将达每吨100美元，低于上半年约112美元水准。
调查显示，铁矿石价格明年料进一步下跌至96美元，若果真如此，将为2009年以来首次年度均价跌破100美元。
铁矿石合约价格周一报每吨93.8美元，过去六周一直守在100美元下方，持续时间远超过2012年9月那波跌势，当时其价格迅速反弹，并在年底达到140美元以上。
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(完) (编译 李爽 审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。