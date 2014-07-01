重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.05%高于二级，机构需求一般

* 招标品种：财政部七年固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(2日)10:35-11:35

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.96%-4.16%

* 预测均值：4.05%

路透上海7月1日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行七年期固息国债。路透调查显示，当前现券二级市场偏空情绪浓重，且今日一级市场国开行招标结果多意外走高，市场心态谨慎，但鉴于明日国债承销团有基本承销额考核，料机构需求不至于太差，预测均值为4.05%，高于二级。

同时，既有偏保守机构认为目前现券市场的非理性行为不可持续，国债存在刚性需求，但亦有机构认为市场方向性已现一定扭转，若国债收益偏低则吸引力有限。

“现在市场有点吓人，但是国债毕竟是有考核的，结果应该会好点吧，”北京一券商交易员称，国债应该是有刚性需求，不会太离谱的。

债市周二现券收益率和利率互换均大举上行，因公开市场正回购在上周四暂停一次后再度现身，以及稍早官方6月制造业PMI升至六个月高点，诸多不利因素共同打压市场情绪。

华北另一银行交易员则表示，当前市场情绪已经发生变化，估计结果定会高于二级，而且如果投标倍数不高的话，边际可能会拉的比较开。

“如果是现在二级的收益的话，我是不会拿的，要是高了就有吸引力了，“他称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.9856%。而二级市场上，剩余期限约6.8年的固息国债140006最新成交收益率 报3.96%。

国开行上午招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。市场人士表示，早间在正回购再现，银监会存贷比调整以及宏观数据向好等多重利空打压下，现券收益率节节攀高，致一级市场投标情绪大降，中长期国开需求走弱，投标倍数亦创年内低位。

明日新债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。