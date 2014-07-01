重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.05%高于二级，机构需求一般

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 招标品种：财政部七年固息国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三(2日)10:35-11:35
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.96%-4.16%
* 预测均值：4.05%
路透上海7月1日 - 中国财政部周三将跨市场招标发行七年期固息国债。路透调查显示，当前现券二级市场偏空情绪浓重，且今日一级市场国开行招标结果多意外走高，市场心态谨慎，但鉴于明日国债承销团有基本承销额考核，料机构需求不至于太差，预测均值为4.05%，高于二级。
同时，既有偏保守机构认为目前现券市场的非理性行为不可持续，国债存在刚性需求，但亦有机构认为市场方向性已现一定扭转，若国债收益偏低则吸引力有限。
“现在市场有点吓人，但是国债毕竟是有考核的，结果应该会好点吧，”北京一券商交易员称，国债应该是有刚性需求，不会太离谱的。
债市周二现券收益率和利率互换均大举上行，因公开市场正回购在上周四暂停一次后再度现身，以及稍早官方6月制造业PMI升至六个月高点，诸多不利因素共同打压市场情绪。
华北另一银行交易员则表示，当前市场情绪已经发生变化，估计结果定会高于二级，而且如果投标倍数不高的话，边际可能会拉的比较开。
“如果是现在二级的收益的话，我是不会拿的，要是高了就有吸引力了，“他称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.9856%。而二级市场上，剩余期限约6.8年的固息国债140006最新成交收益率 报3.96%。
国开行上午招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。市场人士表示，早间在正回购再现，银监会存贷比调整以及宏观数据向好等多重利空打压下，现券收益率节节攀高，致一级市场投标情绪大降，中长期国开需求走弱，投标倍数亦创年内低位。
明日新债为今年第13期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期国债利息按年支付，发行手续费为承销面值的0.1%。7月3日开始计息，招标结束至7月7日进行分销，7月9日起上市交易。(完) (发稿 吴芳；审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。