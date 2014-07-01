新兴汇市：印尼卢比受贸易数据打压转弱，但新兴亚币多上扬

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
多数新兴亚币上涨，因美元指数接近七周低位。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，美国联邦储备理事会(FED)很可能需要至少再保持近零利率一年，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏。
官方和民间调查双双显示，中国6月制造业活动触及数月高位，给新兴亚币带来进一步支撑。
马来西亚林吉特 在清淡交投中上扬，受助于中国数据。
菲律宾披索 小涨，因周一股市资金流入促使投资者减少美元持仓。不过市场对于当局干预持警惕态度，让涨势受限。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。