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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 16:57 BJT

新兴汇市：印尼卢比受贸易数据打压转弱，但新兴亚币多上扬

多数新兴亚币上涨，因美元指数接近七周低位。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，美国联邦储备理事会(FED)很可能需要至少再保持近零利率一年，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏。

官方和民间调查双双显示，中国6月制造业活动触及数月高位，给新兴亚币带来进一步支撑。

马来西亚林吉特 在清淡交投中上扬，受助于中国数据。

菲律宾披索 小涨，因周一股市资金流入促使投资者减少美元持仓。不过市场对于当局干预持警惕态度，让涨势受限。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.51 101.30 -0.21 +3.71 105.28

坡元 1.2469 1.2467 -0.02 +1.31 1.2632

台币 29.935 29.915 -0.07 +0.05 29.950

韩元 1011.05 1011.80 +0.07 +4.39 1055.40

泰铢 32.37 32.45 +0.25 +1.51 32.86

菲律宾披索 43.60 43.65 +0.11 +1.83 44.40

印尼卢比 11840.00 11845.00 +0.04 +2.70 12160.00

印度卢比 60.09 60.17 +0.14 +2.85 61.80

马币 3.2070 3.2110 +0.12 +2.14 3.2755

人民币 6.1995 6.2050 +0.09 -2.35 6.0539

(完)

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