中国债市：IRS曲线再大幅上移，因宏观数据向好及正回购重现施压

路透上海7月1日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二再大涨；早间公布的宏观经济先行指标--PMI指数向好，经济企稳回升态势基本确立，且央行公开市场正回购操作重现，场内谨慎心态占主导，且七天资金价格亦跳涨，多种因素交织下，带动IRS曲线明显上移。

“IRS上午涨的比较多，上行了大概有12个bp，下午稍稍回落，目前涨幅大概在10个bp左右；”北京一商业银行交易员称。

他指出，PMI数据显示中国经济企稳，政策进一步放松预期更为淡化，而季末虽然过去，但资金价格仍在抬升，此外，央行公开市场操作正回购上周四暂停后，今日重现令部分机构稍感意外，几重因素累积引发机构获利了结。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

半年末时点一过，中国央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。

对于后市，广发银行交易员吴思捷认为，下周一还将面临月初存款准备金的补缴，资金面仍存压力，但总体问题不大，若后市回购利率下行，IRS料也将随其走低，“资金还是挺松的...核心还是资金面。”

跨过季末后首个交易日，中国银行间市场周二资金面供求整体平衡，不过主要回购加权利率 走势分化，其中七天期跳升并有望创逾三个月来新高。交易员表示，七天价格上涨主要受个别成交价偏高及需求旺盛支撑。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。本月5日因适逢周末，补缴存准将延迟至7月7日(下周一)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6375/3.7350 3.7225/3.8075 3.9825/4.0650 4.2100/4.2950 4.1979/4.5079

上日 3.4625/3.5634 3.5604/3.6413 3.8359/3.9163 4.0500/4.1450 4.0359/4.3509

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变动 +0.1750/+0.1716 +0.1621/+0.1662 +0.1466/+0.1487 +0.1600/+0.1500 +0.1620/+0.1570

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。