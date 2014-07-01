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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:15 BJT

台湾汇市：台币收低结束连三升，美元买盘强劲形成波段杂音

* 美元买盘出笼令台币升势修正
    * NDF一个月换汇点转平至溢价
    * 观察明日美元买盘力道是否持续
    * 明日实质交易区间估在29.830-29.930

    路透台北7月1日 - 台币兑美元  周二收跌，结束此前连三天升势。虽
然国际美元持续疲弱，主要亚币亦持坚，但台币连升三日后引发进口商进场、美元空头回补
，出现修正行情。波段涨势受到干扰后，交易商预料明日台币回到较大区间整理，走势待下
周厘清。
    
    汇银人士指出，台币一早持坚，但在交投无法进一步挺近29.800关卡后，进口商、寿险
的实质美元需求进场加温，也引发现汇及远汇市场获利了结的美元空单回补，买汇力道突增
让部分看好台股升势的外资汇入显得微不足道，台币应声疲软。
    
    不过多数交易员不认为台币弱势将成趋势，后市仍将取决台股表现。
        
    〞如果外资赌台股上万点，没有道理汇出去再汇进来...常理判断今年股利汇出不会像
往年那么大。〞一位外资银行交易员说。
    
    另名本地银行交易员亦指出，台股表现不弱，外资也持续买超，7-8月的股利汇出因素
虽会影响台币涨幅，但若汇出力道不大，交易商在台币贬至29.950附近后，仍有意愿站在美
元空方，因认为台币接近30元整数关卡的美元卖盘将十分沉重。
    
    此外，由于周四将有美国非农数据发布，且周五起美国又有独立纪念日的长假，预料交
易商不会在重大数据及长假前积极押注部位。交易员估在今日美元空单回补告一段落后，明
日起至周五台币或在大区间内来回，明日先看29.830-29.930。
    
    除现汇市场今日波动较大外，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 今日也同样波
动剧烈，主要与现汇市场相互助涨助跌，亦出现较大量的美元空头回补撼动盘势。
    
    一个月期美元/台币换汇点从折价转为平盘至溢价，二个月期盘中也一度触及平价(par)
，显示市场打破对台币升值的预期。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.880
/29.893左右，上日纽约盘收在29.830。

    台币现汇今日主交易区间在29.840-29.896，上日交易区间主要在29.837-29.868。
    
    台湾股市周二表现强劲，连续第二天量增收涨，并创六年八个月高位。外资及陆资在台
股买超53.01亿台币，连续七个交易日买超共计315.45亿台币。 
            
    新兴汇市部分，印尼卢比周二下跌，受贸易顺差不如预期及对下周总统选举担忧的打压
；与此同时，新兴亚洲货币多上涨，因美元普遍疲软且中国数据乐观。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    7/01(二)：美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国6月达拉斯联邦储备
银行服务业指数；
    7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国
5月工厂订单和耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲；
    7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区
5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI
终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、
欧洲央行总裁德拉吉发表讲话；
    7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见    
             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.935    29.915   29.837-29.935   29.915     6.94    7.65
                                                                       
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 美元/台币一个月期         0.000/0.010         -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.135/-0.110       -0.175/-0.155
 (完)
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