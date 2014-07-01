台湾汇市：台币收低结束连三升，美元买盘强劲形成波段杂音

* 美元买盘出笼令台币升势修正 * NDF一个月换汇点转平至溢价 * 观察明日美元买盘力道是否持续 * 明日实质交易区间估在29.830-29.930 路透台北7月1日 - 台币兑美元 周二收跌，结束此前连三天升势。虽 然国际美元持续疲弱，主要亚币亦持坚，但台币连升三日后引发进口商进场、美元空头回补 ，出现修正行情。波段涨势受到干扰后，交易商预料明日台币回到较大区间整理，走势待下 周厘清。 汇银人士指出，台币一早持坚，但在交投无法进一步挺近29.800关卡后，进口商、寿险 的实质美元需求进场加温，也引发现汇及远汇市场获利了结的美元空单回补，买汇力道突增 让部分看好台股升势的外资汇入显得微不足道，台币应声疲软。 不过多数交易员不认为台币弱势将成趋势，后市仍将取决台股表现。 〞如果外资赌台股上万点，没有道理汇出去再汇进来...常理判断今年股利汇出不会像 往年那么大。〞一位外资银行交易员说。 另名本地银行交易员亦指出，台股表现不弱，外资也持续买超，7-8月的股利汇出因素 虽会影响台币涨幅，但若汇出力道不大，交易商在台币贬至29.950附近后，仍有意愿站在美 元空方，因认为台币接近30元整数关卡的美元卖盘将十分沉重。 此外，由于周四将有美国非农数据发布，且周五起美国又有独立纪念日的长假，预料交 易商不会在重大数据及长假前积极押注部位。交易员估在今日美元空单回补告一段落后，明 日起至周五台币或在大区间内来回，明日先看29.830-29.930。 除现汇市场今日波动较大外，海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 今日也同样波 动剧烈，主要与现汇市场相互助涨助跌，亦出现较大量的美元空头回补撼动盘势。 一个月期美元/台币换汇点从折价转为平盘至溢价，二个月期盘中也一度触及平价(par) ，显示市场打破对台币升值的预期。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.880 /29.893左右，上日纽约盘收在29.830。 台币现汇今日主交易区间在29.840-29.896，上日交易区间主要在29.837-29.868。 台湾股市周二表现强劲，连续第二天量增收涨，并创六年八个月高位。外资及陆资在台 股买超53.01亿台币，连续七个交易日买超共计315.45亿台币。 新兴汇市部分，印尼卢比周二下跌，受贸易顺差不如预期及对下周总统选举担忧的打压 ；与此同时，新兴亚洲货币多上涨，因美元普遍疲软且中国数据乐观。 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/01(二)：美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国6月达拉斯联邦储备 银行服务业指数； 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单和耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区 5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI 终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、 欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.935 29.915 29.837-29.935 29.915 6.94 7.65 元太外汇经纪公司 29.930 29.912 29.845-29.930 29.912 3.30 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.135/-0.110 -0.175/-0.155 (完)