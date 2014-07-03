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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 09:46 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国进出口银行至多60亿元人民币五年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.82%
  进出口行至多60亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值5.00%
  中国电力投资集团45亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和平安银行主承
  厦门翔业集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工行和建行主承
  中原证券9亿元两个月期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承
  上海证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承    
  浙江中国小商品城集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行主承
  西宁经济技术开发区投资控股公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行和招行主承      
  吉视传媒 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  湖南富兴集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行主承  
  湖北洋丰股份公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工行和民生银行主承  
  北京银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 
  浙商银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.0001%                              
                                            
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  二、新债上市：
  
  河北宣化北山工业园6亿元七年期固息债1480359，票面利率8.6%
  广西百色开发投资集团7亿元七年期固息债1480371，票面利率7.27%
  招商证券 30亿元三个月短融071401009，票面利率4.58%
  江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融041460065，票面利率4.9%
  齐鲁证券10亿元三个月短融071422007，票面利率4.68%  
  云南能源投资集团9亿元浮息中票101480002，票面利率7.5%
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  三、缴款：
     
  福建省晋江市工业园区开发建设公司8亿元七年期固息债1480387，票面利率7.08%
  国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.08元
  国开行50亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.277元
  国开行50亿元10年期固息增发债140215，发行价格95.76元
  国开行40亿元三年期固息增发债140216，发行价格100元
  亿利资源集团10亿元一年期短融
  华融证券10亿元三个月期短融
  安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融
  浙江新澳实业有限公司2亿元一年期短融
  广西正润发展集团4.4亿元五年期投资者选择权(3+2)中票
  中国中铁 30亿元五年期中票
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  四、还本付息： 

  广发证券 25亿元三个月期短融1490059到期兑付，票面利率4.84% 
  09交行01 091501付息
  09交行02 091502付息
  12顺鑫债 1280192付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行<6
01288.SS>四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿元。 
  --顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差
的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。 
  --中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行
压力依然存在。    
      
    今日公布6月官方非制造业PMI                   (5月55.5)
    7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)        (5月-1.4%)
           6月居民消费价格指数(CPI)              (5月2.5%) 
    7/10公布6月进出口贸易数据                    (5月顺差359.2亿美元)
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 杨文纨/吴芳；审校 康熙泽/李宏薇)
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