《中国债券市场每日交易备忘》--7月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行至多60亿元人民币五年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.82% 进出口行至多60亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值5.00% 中国电力投资集团45亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和平安银行主承 厦门翔业集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，工行和建行主承 中原证券9亿元两个月期短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承 上海证券9亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 浙江中国小商品城集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 西宁经济技术开发区投资控股公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行和招行主承 吉视传媒 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 湖南富兴集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行主承 湖北洋丰股份公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工行和民生银行主承 北京银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 浙商银行10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率5.0001% =========================================================================== 二、新债上市： 河北宣化北山工业园6亿元七年期固息债1480359，票面利率8.6% 广西百色开发投资集团7亿元七年期固息债1480371，票面利率7.27% 招商证券 30亿元三个月短融071401009，票面利率4.58% 江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融041460065，票面利率4.9% 齐鲁证券10亿元三个月短融071422007，票面利率4.68% 云南能源投资集团9亿元浮息中票101480002，票面利率7.5% ============================================================================ 三、缴款： 福建省晋江市工业园区开发建设公司8亿元七年期固息债1480387，票面利率7.08% 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.08元 国开行50亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.277元 国开行50亿元10年期固息增发债140215，发行价格95.76元 国开行40亿元三年期固息增发债140216，发行价格100元 亿利资源集团10亿元一年期短融 华融证券10亿元三个月期短融 安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融 浙江新澳实业有限公司2亿元一年期短融 广西正润发展集团4.4亿元五年期投资者选择权(3+2)中票 中国中铁 30亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广发证券 25亿元三个月期短融1490059到期兑付，票面利率4.84% 09交行01 091501付息 09交行02 091502付息 12顺鑫债 1280192付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海证券报周四报导称，工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行<6 01288.SS>四家国有大型银行6月存款大增2.2万亿人民币，同期贷款新增约2,900亿元。 --顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差 的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。 --中国国务院总理李克强周三表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行 压力依然存在。 今日公布6月官方非制造业PMI (5月55.5) 7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/吴芳；审校 康熙泽/李宏薇)