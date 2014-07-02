中国货币市场：七天回购开盘报3.95%，上日加权利率4.4536%

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透北京7月2日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.95%，上日该期限加权平均利率为4.4536%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.95% 3.43% 4.4536%
周二，银行间市场质押式回购总成交金额9,042.23亿元人民币；周一则为10,726.05亿元，创单日成交量新高。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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