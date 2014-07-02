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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 10:04 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.95%，上日加权利率4.4536%

路透北京7月2日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.95%，上日该期限加权平均利率为4.4536%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.95% 3.43% 4.4536%

周二，银行间市场质押式回购总成交金额9,042.23亿元人民币；周一则为10,726.05亿元，创单日成交量新高。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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