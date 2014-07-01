《中国债市每日综述》现券收益率加速反弹，多重利空叠加效应发酵

* 现券收益率加速反弹，10年金融债最高涨约10bp

* IRS亦升势不改，因PMI向好等多重利空叠加

* 月初资金供需平衡，短期资金需求较旺

* 后市仍关注经济数据，找寻进一步指引

路透上海7月1日 - 中国银行间债市周二现券收益率加速反弹，10年金融债最高上行约10个基点(bp)，IRS亦升势不改；因PMI数据向好、公开市场恢复正回购、存贷比监管调整以及国开长债发行定位意外跳升等多重利空的叠加效应。

此外在安度半年末资金考验后，市场流动性整体平稳，不过短期资金需求较为旺盛，七天回购利率则主要受盘初较高成交价带动明显上行。

市场人士表示，短期市场情绪集中宣泄后，市场有望暂时走稳，由于对政策面和资金面的预期暂无太大变化，后市仍将关注经济数据的变化，以找寻进一步指引。

“感觉今天就是几个消息重叠在一起，又赶上一级投标比较夸张，市场一下子有点慌，不过下午感觉平稳一些了，10年国开现在上7-8个点的样子，”上海一银行交易员称。

中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。

国家开发银行 周二招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。投标倍数亦创年内低位。

上述交易员认为，今日正回购虽然重启，但操作量温和，而且7月公开市场仍有逾2,000亿元资金到期投放，对市场压力有限。

半年末时点一过，中国央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。

北京一银行交易员谈到，存贷比监管调整的消息昨日债市已提前有所反应，而其中涉及的债券相关调整部分，在短期内不会立竿见影，对债市整体影响偏弱化。

饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。

剩余期限约9.56年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在5.02%，上日尾盘为4.94%。剩余期限约2.54年的国开行固息债140201券最新成交收益率 为4.6050%，上日尾盘为4.56%。

国债期货亦同步大跌。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.980元人民币，较上日结算价跌0.434元，或0.46%。

**月初资金供求基本平衡**

跨过季末后首个交易日，中国银行间市场周二资金面供求整体平衡，不过主要回购加权利率 走势分化，其中七天期跳升并创逾三个月来新高。交易员表示，七天价格上涨主要受个别成交价偏高及需求旺盛支撑。

今日央行公开市场以200亿元人民币的小量重启正回购，对此交易人士认为，面对一定量的到期资金，央行小幅抽水举动可以理解，且周二单日仍是净投放局面，对场内流动性实质、机构心理均无大影响。

“供需两旺，交易主要集中在一个月以内、偏短些的期限，”上海一银行交易员称，“七天价格的上涨可能是因为开盘量比较小，没稳住价格，后面个别高的成交(价)就把加权打上去了。 ”

她并指出，另外从今天开始，七天品种可跨月初7号的存款准备金补缴日，价格上行部分是受需求支撑。

华中一券商交易员认为，正回购重启还好，因为整体还是净投放的，资金面也没有因此而加大波动。

公告显示，央行公开市场今日进行200亿元正回购操作，为28天期品种，利率仍持稳在4%。由此测算，周二公开市场单日净投放资金250亿元。央行上周四则暂停正回购操作，为四个月来首次。

另外，中国存贷比调整对未来资金面的多空影响，受访交易员今日暂未给出明确方向。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,042.23亿元，周一为10,726.05亿元，创单日成交量新高。其中，今日隔夜品种成交7,799.15亿元，周一为9,058.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0249 2.9316 +9.33 7,799.15

七天 4.4536 4.0027 +45.09 1,162.81

14天 4.6861 5.3926 -70.65 46.79

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8700 1.6050 +126.50 2,644.63

七天 3.6950 3.5250 +17.00 335.70

14天 4.0100 4.0000 +1.00 26.87

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0600 2.9500 +11.00 --

七天 4.4400 3.8500 +59.00 --

14天 4.6900 5.4100 -72.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.0170 2.9130 +10.40 --

七天 4.4210 3.8670 +55.40 --

三个月 4.7499 4.7499 +0.00 --