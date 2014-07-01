欧洲汇市：英镑升至近六年高点，受制造业数据向好推动

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
英镑兑美元 升至1.7145，数据公布前报1.7102左右，盘中上涨约0.25%。欧元兑英镑 跌约0.25%至盘中低点0.7981英镑，数据公布前报约0.8005英镑。
有些交易员表示，经济强劲成长以及英国央行率先升息的预期，现在看来已经被英镑走势充分消化了。但上月的情况显示，英镑仍可能因何时首次升息的预期变化而波动。
“我们已经看到本季成长3%的乐观预期，”在经纪商FxPro的研究主管Simon Smith表示。
“强劲的PMI将增强这种看法，但我认为不一定会导致英镑狂涨，除非英国央行发出某些信息，让市场相信局面向那个方向发展。”
英镑兑一篮子主要货币 周二追平五年半高位，兑美元上日实现连续第四个季度录得涨幅。(完)
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