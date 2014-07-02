重温稿-台湾货币市场：短率回落区间低位，季底过后资金恢复偏松态势

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 季底过后资金恢复偏松态势
* 短率回落区间低位
* 银行静待央行消化过剩隔拆资金
记者 詹静宜
路透台北7月1日 - 台湾银行间短率周二回稳低位。季底过后资金恢复偏松态势，短率回归区间低位盘旋，银行间静待央行冲销当日隔夜拆款过剩资金，料期底银行间累计超额准备仍会持续垫高。
银行间资金调度人士表示，季底资金紧缩因子一过，银行间资金水位高涨，急寻资金去化管道，不过整体市场资金需求疲弱，令短率迅速回落区间低位水准，短线欠缺资金紧缩因子料短率仍将续处区间低位。
“今天根本就没电话打来要钱。”一家大型公营银行交易员说。
另有一家大型银行交易员指出，再三个交易日就进入下个提存期，目前市场并没有特别紧缩因子，展望下旬市场关心现金股利发放的影响，现金股利大体仍处既有资金池，只是对大型公司股利发放落点跟资金调度银行较有影响。
根据路透周二访谈六家金融机构，预估台湾7月提存期短票利率区间料在0.59-0.64%，较6月交易区间向左移动。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日则收在0.295-0.500%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.540%，上日则在0.388-0.550%，一周拆款的高位持续走软，且区间高位成交金额非常小。
**短票利率高位续软，开价紊乱**
短票方面，交易员表示，今日是7月首个交易日，票券商缺口不大，而银行也多回复宽松。只不过，由于日前利率走得太高，因此今日利率虽普遍回落，但各家银行短票开价各有不同，市场价格相当紊乱，而票券商则多将利率高位控制在0.63-0.65%左右，再高就不承做。
一家小型银行的交易员表示表示，由于先前短票利率走高相当地突然，因此即便今日利率回落，但下滑的幅度也没有先前的涨幅这么大。后续状况要视大型银行的资金情势而定。
30天自保短票利率区间高位左移，今日大致在0.60-0.65%，上日则在0.60-0.70%。根据票券集保的资料，30天短票买卖断平均成交利率在6月27日到达高点之后，30日平均利率略微滑落至0.657%。27日达到0.658%，是本波的最高点。
台湾央行周二公布共发行4,741.10亿台币存单，与今日存单到期金额4,739.10亿相较，存单发行余额增2亿台币。
本周央行存单到期金额总计1兆2,572.40亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三2,690.8亿台币，周四4,022.50亿台币以及周五1,077亿台币。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为309亿台币，累积超额准备为2,726亿台币、加计前期1%的超额准备为4,813亿台币。
**RP利率回落正常水准**
台湾债券市场附买回(RP)利率周二下滑。时序进入7月初，投信、银行等资金回流，整体情势较昨日明显宽裕，RP成交利率回落至正常水准。
他们表示，今日资金回流明显，客户找券需求增加，已经有投信开始预框明日的券。虽然7月资金状况会较6月好转，但要回到4、5月的宽松状态料将不易。
〞明显好多了，资金回流蛮快的。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员则表示，随着资金回流，客户也配合将RP利率修正，尤其是银行端的下修动作最为明快。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，昨日在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，昨日在0.64-0.66%，少数高见0.67%。
票券商成交利率也回落。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，昨日0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。债券还本尚有周三(2日)正新轮胎 15亿台币。(完) (集体采写 董永年/高洁如; 审校 黄凯)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0