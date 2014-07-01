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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 18:23 BJT

中国期货：上半年期货成交额同比降近一成，成交量同比微涨--中期协

路透北京7月1日 - 中国期货业协会周二称，上半年全国期货市场累计成交量为逾10亿手，同比增长3.89%，同期成交额逾115.7万亿元人民币，同比下降9.87%。

期货业协会最新统计资料称，6月全国期货市场交易规模较上月有所下降，以单边计算，当月成交量同比增长逾14%，但成交额下降5.36%。

上半年期货成交规模下降，主要是因为中国经济周期性和结构性调整持续，且全球大宗商品价格下跌，国内期货市场亦以下跌为主。

其中，上海期货交易所和中国金融期货交易所的6月成交量和成交额同比均下降，上期所6月末的持仓总量低于上月，而中国金融期交所的持仓则较上月末增长近一成。

郑州商品交易所6月成交量和成交额增长明显，均至少同比增长逾57%，环比增幅亦超过32%，6月末持仓总量较上月末增长近15%。

大连商品交易所6月成交量和成交额同比均有所增长，但环比则均下降。6月末持仓总量较上月有所增长。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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