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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 18:36 BJT

东南亚股市：印尼股市受数据报喜推动小涨，菲律宾股市微跌

路透曼谷7月1日 - 印尼股市周二微涨，一系列向好的经济数据提振了银行等部分个股；菲律宾股市微跌，因BDO Unibank 等上涨个股遭国内投资人出脱。

印尼股市 升0.13%至近两周高点，此前数据显示5月贸易小幅顺差，6月制造业活动也连续第二个月创纪录高点，反映新订单的内需。

菲律宾股市 下跌，BDO Unibank和菲律宾长途电话公司(PLDT) 两支个股领跌，证交所数据显示，因国内投资人卖盘压过强劲的外资买盘。

新加坡股市 创近两个月低点，因私有住宅房价疲软打压香港置地 和嘉德置地 等地产股人气。

泰国股市周二休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 427.44 -0.27 -0.06 +10.06 388.37

新加坡 3242.64 -13.03 -0.40 +2.37 3167.43

马来西亚 1879.12 -3.59 -0.19 +0.65 1866.96

印尼 4884.83 6.24 +0.13 +14.29 4274.18

菲律宾 6826.61 -17.70 -0.26 +15.91 5889.83

越南 578.07 -0.06 -0.01 +14.55 504.63

(完)

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