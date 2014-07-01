东南亚股市：印尼股市受数据报喜推动小涨，菲律宾股市微跌

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透曼谷7月1日 - 印尼股市周二微涨，一系列向好的经济数据提振了银行等部分个股；菲律宾股市微跌，因BDO Unibank 等上涨个股遭国内投资人出脱。
印尼股市 升0.13%至近两周高点，此前数据显示5月贸易小幅顺差，6月制造业活动也连续第二个月创纪录高点，反映新订单的内需。
菲律宾股市 下跌，BDO Unibank和菲律宾长途电话公司(PLDT) 两支个股领跌，证交所数据显示，因国内投资人卖盘压过强劲的外资买盘。
新加坡股市 创近两个月低点，因私有住宅房价疲软打压香港置地 和嘉德置地 等地产股人气。
泰国股市周二休市。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 427.44 -0.27 -0.06 +10.06 388.37
新加坡 3242.64 -13.03 -0.40 +2.37 3167.43
马来西亚 1879.12 -3.59 -0.19 +0.65 1866.96
印尼 4884.83 6.24 +0.13 +14.29 4274.18
菲律宾 6826.61 -17.70 -0.26 +15.91 5889.83
越南 578.07 -0.06 -0.01 +14.55 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。