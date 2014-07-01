版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 18:29 BJT

全球金融：中俄接近达成卢布与人民币互换协议

路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二表示，俄罗斯与中国接近就卢布和人民币互换达成协议，此举旨在增强双边贸易。

“我们对于卢布-人民币互换来促进贸易融资的研究，已经进行到相当深入的阶段，”她在圣彼得堡的央行会议间歇向记者表示。

“计划下周在中国召开一次会议，我们会继续讨论(该问题)，”她称。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐