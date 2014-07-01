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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 18:52 BJT

国际油市：亚洲燃料油黏度差保持在每吨6美元下方

路透新加坡7月1日 - 180-cst燃料油和380-cst之间的黏度差周二持于每吨5.75美元，徘徊在4月以来的最低水平。

路透数据显示，每吨5.75美元的黏度差是在上周四达到的，此后便一直保持在该水准，但比5月触及的每吨逾12美元的数月高位下跌了一大截。

交易员表示这可能是因为来自西方的套利船货相对较少，以及对180-cst燃料油的需求较低。

重燃料油船货，尤其是来自美国和加勒比海的，需要与黏度较小的油品混合，以生产出在亚洲交易的燃料油。

路透基于船运数据的分析显示，7月将有189万吨左右的来自美国的燃料油到岸，较6月少逾20%。

整体而言，市场短期前景似乎承压。

一位在亚洲的消息人士说：“随着价格处在这么高的水平，船东对于大批买进燃料油犹豫不决...裂解价差不会改善,除非价格降下来。”(完)

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(编译 王洋; 审校 田建华)
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