马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三周低位，库存升高引发市场担忧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透吉隆坡7月1日 - 周二马来西亚棕榈油期货跌至近三周低位，连续第四日下跌，追随海外市场大豆跌势，另外投资者对库存升高感到担忧。
美国大豆期货周一跌至2月24日以来最低，受累于农业部报告显示，大豆种植面积和当前的供应超预期。
吉隆坡当地一商品经纪公司的交易员称，“主要是因种植面积创纪录高位带来的豆油疲态，近期美国农业部的报告也证实了这点。这是今日棕榈油急跌并没有反弹的主要原因。”
RHB研究中心的种植园分析师在周二的报告中称，大豆和豆油价格下跌，将在近期给予棕榈油价格压力。
指标棕榈油9月合约 早盘跌至低点2,385马币(林吉特)，结算价报2,418马币，日内跌0.3%。
总成交量为57,586口，高于均值的35,000口。
第二季棕榈油价格跌进8%，创2012年9月以来最大单季跌幅，受出口需求疲软和马币走强以及库存升高打压。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。