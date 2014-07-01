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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 18:50 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近三周低位，库存升高引发市场担忧

路透吉隆坡7月1日 - 周二马来西亚棕榈油期货跌至近三周低位，连续第四日下跌，追随海外市场大豆跌势，另外投资者对库存升高感到担忧。

美国大豆期货周一跌至2月24日以来最低，受累于农业部报告显示，大豆种植面积和当前的供应超预期。

吉隆坡当地一商品经纪公司的交易员称，“主要是因种植面积创纪录高位带来的豆油疲态，近期美国农业部的报告也证实了这点。这是今日棕榈油急跌并没有反弹的主要原因。”

RHB研究中心的种植园分析师在周二的报告中称，大豆和豆油价格下跌，将在近期给予棕榈油价格压力。

指标棕榈油9月合约 早盘跌至低点2,385马币(林吉特)，结算价报2,418马币，日内跌0.3%。

总成交量为57,586口，高于均值的35,000口。

第二季棕榈油价格跌进8%，创2012年9月以来最大单季跌幅，受出口需求疲软和马币走强以及库存升高打压。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 王洋)
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