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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 20:18 BJT

国际油市：亚洲航煤现货价差处在一周高位

路透香港7月1日 - 亚洲航煤现货价差周二来到一周高位，之前新加坡现货市场达成一项交易，为两周多来首见这样的交易。

亚洲航煤现货价差报每桶负0.20美元，为6月23日以来最小贴水。

周二的新加坡市场上，托克(Trafigura)从BP手中买进20万桶航煤。

一位在亚洲的交易员说，但整体亚洲市场依旧充满中质馏分油供给，因向欧洲的套利机会不多。

亚洲中质馏分油供给居多不下，预计会在一段较长时间里令炼厂产能利用率处在低位，可能会一直延续到第三季。以出口为导向的韩国、新加坡和台湾炼厂受影响最为严重。

通常情况下，4-6月是亚洲炼厂的维护高峰期，而在复产后则会全力生产以填补供给缺口。(完)

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(编译 王洋; 审校 田建华)
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