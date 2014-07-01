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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 20:39 BJT

国际油市：亚洲汽油裂解价差连涨五日，印度有大量需求

路透新加坡7月1日 - 亚洲汽油裂解价差周二连续第五个交易日上涨，持于11个半月高位每桶13.58美元，因印度有不同于往常的买兴，同时穆斯林斋月有需求，为市场提供强劲支撑。

HPCL-Mittal Energy(HMEL)当前求购7万吨汽油，即时交付，举动异常。交易商称可能该公司是在近期断供后寻求填补供应缺口。

该炼厂当前求购3.5万吨7月3-10日运抵的船货，以及3.5万吨7月15-19日运抵的船货，招标将于周二结束。

“数量算是很大了，”一交易商称，其指的是HMEL的现货需求，“有许多货发往印度了。”

交易商称，HEML之外，印度石油公司也求购7月下半月交付的船货。

印度石油公司当前求购最多1.9万吨和1.5万吨7月20-22日运抵的船货。

越南Saigon Petro买入1万吨95号汽油，8月初装运，离岸价为每桶较新加坡报价溢价约0.90美元。

亚洲石脑油裂解价差报每吨143.10美元，连续第三日持于140美元之上。(完)

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(编译 田建华; 审校 王洋)
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