国际油市：亚洲汽油裂解价差连涨五日，印度有大量需求

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡7月1日 - 亚洲汽油裂解价差周二连续第五个交易日上涨，持于11个半月高位每桶13.58美元，因印度有不同于往常的买兴，同时穆斯林斋月有需求，为市场提供强劲支撑。
HPCL-Mittal Energy(HMEL)当前求购7万吨汽油，即时交付，举动异常。交易商称可能该公司是在近期断供后寻求填补供应缺口。
该炼厂当前求购3.5万吨7月3-10日运抵的船货，以及3.5万吨7月15-19日运抵的船货，招标将于周二结束。
“数量算是很大了，”一交易商称，其指的是HMEL的现货需求，“有许多货发往印度了。”
交易商称，HEML之外，印度石油公司也求购7月下半月交付的船货。
印度石油公司当前求购最多1.9万吨和1.5万吨7月20-22日运抵的船货。
越南Saigon Petro买入1万吨95号汽油，8月初装运，离岸价为每桶较新加坡报价溢价约0.90美元。
亚洲石脑油裂解价差报每吨143.10美元，连续第三日持于140美元之上。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。